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Parabolic SAR - индикатор Параболик. - индикатор для MetaTrader 5
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Parabolic SAR, который решает некоторые проблемы существующих PSAR-индикаторов и корректно рассчитывает значения.
Он показывает два цвета, чтобы облегчить определение текущего тренда, и, в отличие от оригинального PSAR, позволяет вам выбирать для расчета цену, отличную от high и low.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16743
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