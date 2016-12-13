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Индикаторы

Parabolic SAR - индикатор Параболик. - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4149
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
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Parabolic SAR, который решает некоторые проблемы существующих PSAR-индикаторов и корректно рассчитывает значения.

Он показывает два цвета, чтобы облегчить определение текущего тренда, и, в отличие от оригинального PSAR, позволяет вам выбирать для расчета цену, отличную от high и low.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16743

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Версия рангового индикатора Спирмена с автокорреляцией.

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