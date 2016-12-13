Parabolic SAR, который решает некоторые проблемы существующих PSAR-индикаторов и корректно рассчитывает значения.

Он показывает два цвета, чтобы облегчить определение текущего тренда, и, в отличие от оригинального PSAR, позволяет вам выбирать для расчета цену, отличную от high и low.



