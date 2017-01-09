Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Parabolic SAR - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Parabolic SAR, das einige der Probleme (Fehler) der bestehenden parabolic SAR-Indikatoren vermeidet und die Werte korrekt berechnet. Er wurde erstellt, um zwei Farben zu zeigen, um es einfacher zu machen, den aktuellen PSAR-Trend zu erkennen und - ander als beim original PSAR, erlaubt er es andere Preise als Hoch und Tief für die Berechnung zu verwenden.
