無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ケルトナーチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1573
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オリジナルのケルトナーチャンネルは単純移動平均（SMA）と、バンド計算の範囲を使用します（ATRではなく平均範囲）。
真ん中の線にも最も一般的に使用されるEMA計算が追加されています。その他のオプションは：真ん中の線の表示/非表示、勾配でのバーの色付けの有無（バーやローソク足）、追加的な平均足価格などです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16740
MACDのリーダー
これは、Giorgos E. Siligardosが記述したMACDのリーダーです。Zerolag Tema Bars
MetaTrader 4バージョンと比較するとこの指標にはいくつかの追加があります。
スピアマン順位相関
これは、スピアマン順位指標の自己相関バージョンです。パラボリック SAR
既存のPSAR指標の問題のいくつかを回避し、値を正しく計算するパラボリックSAR。