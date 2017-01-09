Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Keltner Channel - Indikator für den MetaTrader 5
Im ursprünglichen Keltner Channel wurd ein einfache gleitender Durchschnitt (SMA) verwendet und er verwendet Zonen für die Bandberechnung (nicht die Average True Range sondern Average Range).
Hier werden die am häufigsten verwendeten EMA-Berechnung auch für die Mittellinie hinzugefügt. Weitere Optionen sind: ob sie die Mittellinie sehen wollen oder nicht, ob sie die Balken (Balken oder Kerzen) nach Steigung gefärbt sehen wollen, zusätzliche Heiken Ashi Preise und einiges mehr.
