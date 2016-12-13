В оригинальном канале Келтнера используется простая скользящая средняя (SMA), и для расчета полос используется не ATR, а средний диапазон.



Сюда добавлена чаще всего используемая EMA и для средней линии. Дополнительные функции: скрыть/показать среднюю линию, раскрасить/не раскрасить уклон (бары или свечи), добавление цен Хайкен Аши и т.д.



