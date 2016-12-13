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Индикаторы

Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3381
Рейтинг:
(59)
Опубликован:
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В оригинальном канале Келтнера используется простая скользящая средняя (SMA), и для расчета полос используется не ATR, а средний диапазон.

Сюда добавлена чаще всего используемая EMA и для средней линии. Дополнительные функции: скрыть/показать среднюю линию, раскрасить/не раскрасить уклон (бары или свечи), добавление цен Хайкен Аши и т.д.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16740

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