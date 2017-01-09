Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
No canal Keltner é usada uma média móvel simples (SMA), e para calcular as bandas não é utilizado o ATR, mas sim o intervalo médio.
Aqui foi adicionada a frequentemente usada EMA, para a linha média. As características adicionais: ocultar/mostrar a linha central, pintar/não-pintar a inclinação (barras ou velas), adição de preços Heiken Ashi, etc.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16740
