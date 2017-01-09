CodeBaseSeções
Indicadores

Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5

Visualizações:
21378
Avaliação:
(59)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
No canal Keltner é usada uma média móvel simples (SMA), e para calcular as bandas não é utilizado o ATR, mas sim o intervalo médio.

Aqui foi adicionada a frequentemente usada EMA, para a linha média. As características adicionais: ocultar/mostrar a linha central, pintar/não-pintar a inclinação (barras ou velas), adição de preços Heiken Ashi, etc.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16740

