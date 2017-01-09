CodeBaseSeções
Zerolag Tema Bars - indicador para MetaTrader 5

A este indicador foram adicionadas algumas novas funcionalidades que não estavam disponíveis na MetaTrader 4. Agora nos preços há equivalentes Heiken-Ashi de preços regulares, e foi acrescentada mais um extra para ter os mesmos valores dos indicadores originais: média Heiken-Ashi calculada como (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Você pode configurar a exibição de barras ou velas, bem como optar por se a linha vai ser visível ou não.

Indicador multi-timeframe com alertas.


