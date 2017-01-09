Participe de nossa página de fãs
Zerolag Tema Bars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2238
- Avaliação:
-
- Publicado:
A este indicador foram adicionadas algumas novas funcionalidades que não estavam disponíveis na MetaTrader 4. Agora nos preços há equivalentes Heiken-Ashi de preços regulares, e foi acrescentada mais um extra para ter os mesmos valores dos indicadores originais: média Heiken-Ashi calculada como (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Você pode configurar a exibição de barras ou velas, bem como optar por se a linha vai ser visível ou não.
Indicador multi-timeframe com alertas.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16738
