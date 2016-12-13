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Индикаторы

Zerolag Tema Bars - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3529
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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В этот индикатор добавлены некоторые новые функции, которые не были доступны в версии MetaTrader 4. Сейчас в ценах есть Хайкен-Аши-эквиваленты регулярных цен, а также добавлена еще одна дополнительная, чтобы иметь одинаковые с оригинальным индикатором значения: Хайкен Аши средняя, которая вычисляется как (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Можно настроить отображение барами или свечами, также можно выбрать, видимыми будут линии или нет.

Индикатор мультитаймфреймовый с алертами.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16738

Averages MTF Averages MTF

Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.

DT Oscillator DT Oscillator

DT-осциллятор, описанный Робертом Минером, в который внесены некоторые дополнительные функции.

Leader of the MACD Leader of the MACD

Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом.

Keltner Channel Keltner Channel

Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями.