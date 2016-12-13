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Zerolag Tema Bars - индикатор для MetaTrader 5
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В этот индикатор добавлены некоторые новые функции, которые не были доступны в версии MetaTrader 4. Сейчас в ценах есть Хайкен-Аши-эквиваленты регулярных цен, а также добавлена еще одна дополнительная, чтобы иметь одинаковые с оригинальным индикатором значения: Хайкен Аши средняя, которая вычисляется как (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Можно настроить отображение барами или свечами, также можно выбрать, видимыми будут линии или нет.
Индикатор мультитаймфреймовый с алертами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16738
Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.DT Oscillator
DT-осциллятор, описанный Робертом Минером, в который внесены некоторые дополнительные функции.
Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом.Keltner Channel
Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями.