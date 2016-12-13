В этот индикатор добавлены некоторые новые функции, которые не были доступны в версии MetaTrader 4. Сейчас в ценах есть Хайкен-Аши-эквиваленты регулярных цен, а также добавлена еще одна дополнительная, чтобы иметь одинаковые с оригинальным индикатором значения: Хайкен Аши средняя, которая вычисляется как (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Можно настроить отображение барами или свечами, также можно выбрать, видимыми будут линии или нет.

Индикатор мультитаймфреймовый с алертами.



