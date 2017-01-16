コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Zerolag Tema Bars - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1456
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標には、MetaTrader 4バージョンにはない追加機能がいくつかあります。価格は今や普通の価格のすべての平均足の等価物（終値があれば平均足の終値があるなど）、また元の指標と同じ値を持つために保たれている追加的なものを持っています。 これは(平均足始値 + 平均足終値 + 平均足高値 + 平均足安値）/ 4として計算される平均足の平均です。表示ははバーやローソク足に調整することができ、また、線が見えるかどうかを選択することもできます。

それはアラートが付いた多時間枠指標なので、指標の基本的な必要性をすべてカバーします。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16738

Averages MTF Averages MTF

1つのファイル内の平均値のコレクションに、標準の組み込み型でサポートされていないいくつかの平均値を追加するバージョンです。

DTオシレータ DTオシレータ

これは、Robert Minerが説明したDTオシレータにいくつかの機能を追加したものです。

MACDのリーダー MACDのリーダー

これは、Giorgos E. Siligardosが記述したMACDのリーダーです。

ケルトナーチャンネル ケルトナーチャンネル

追加的なオプションを持つケルトナーチャンネル