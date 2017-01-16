この指標には、MetaTrader 4バージョンにはない追加機能がいくつかあります。価格は今や普通の価格のすべての平均足の等価物（終値があれば平均足の終値があるなど）、また元の指標と同じ値を持つために保たれている追加的なものを持っています。 これは(平均足始値 + 平均足終値 + 平均足高値 + 平均足安値）/ 4として計算される平均足の平均です。表示ははバーやローソク足に調整することができ、また、線が見えるかどうかを選択することもできます。

それはアラートが付いた多時間枠指標なので、指標の基本的な必要性をすべてカバーします。