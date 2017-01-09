In diesen Indikator gibt es einige Ergänzungen, die in der MetaTrader 4-Version nicht vorhanden sind. Preise haben jetzt alle die Heiken Ashi Entsprechungen der regulären Preise (also wenn es der Schluss ist, ist auch Heiken Ashi der Schluss und so weiter) sowie eine zusätzliche, die behalten wurde, um dieselben Werte wie der ursprüngliche Indikator zu haben: Heiken Ashi-Durchschnitt, der berechnet wird als (ha Eröffnung + ha Schluss + ha Hoch + ha Tief) / 4. Die Anzeige kann auf Balken oder Kerzen eingestellt werden und man kann auch wählen, ob Linien sichtbar sind oder nicht.

Es ist auch eine Multi-TimeFrame-Indikator mit Benachrichtigungen, daher deckt er mehr oder weniger alle grundsätzlichen Bedürfnisse für einen Indikator.