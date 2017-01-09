Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Averages MTF - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Version die der Sammlung von Mittelwerten in einer einzigen Datei einige hinzufügt, die nicht von den Standardtypen der Sammlung von eingebauten Mittelwerten unterstützt werden.
Diese Version hat die folgenden Features:
- Einfacher Gleitender Durchschnitt
- exponentieller Gleitender Durchschnitt
- Geglätteter Gleitender Durchschnitt
- linear gewichteter Gleitender Durchschnitt
- Linearer Regressionswert
- Triangularer Gleitender Durchschnitt
- sinusgewichteter Gleitender Durchschnitt
- Hüllen Gleitender Durchschnitt
- T3 Gleitender Durchschnitt
- Quantile
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16736
