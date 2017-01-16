コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Averages MTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
パブリッシュ済み:
1つのファイル内の平均値のコレクションに、標準の組み込み型でサポートされていないいくつかの平均値を追加するバージョンです。

このバージョンには、次の機能があります。

  • 単純移動平均
  • 指数移動平均
  • 平滑化された移動平均
  • 線形加重移動平均
  • 線回帰値
  • Triangular移動平均(TMA)
  • 正弦加重移動平均
  • Hull移動平均
  • T3移動平均
  • 分位数


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16736

