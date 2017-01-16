無料でロボットをダウンロードする方法を見る
1つのファイル内の平均値のコレクションに、標準の組み込み型でサポートされていないいくつかの平均値を追加するバージョンです。
このバージョンには、次の機能があります。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑化された移動平均
- 線形加重移動平均
- 線回帰値
- Triangular移動平均(TMA)
- 正弦加重移動平均
- Hull移動平均
- T3移動平均
- 分位数
