Averages MTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2004
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A este indicador foram adicionadas médias móveis novas não estavam disponíveis na versão padrão deste indicador.
Os seguintes tipos de média móvel estão disponíveis:
- MA simples
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
- Regressão linear
- MA triangular
- MA ponderada-sinus
- MA Hall
- T3 MA
- Quintiles
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16736
