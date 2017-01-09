CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Averages MTF - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2004
Avaliação:
(25)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A este indicador foram adicionadas médias móveis novas não estavam disponíveis na versão padrão deste indicador.

Os seguintes tipos de média móvel estão disponíveis:

  • MA simples
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada
  • Regressão linear
  • MA triangular
  • MA ponderada-sinus
  • MA Hall
  • T3 MA
  • Quintiles



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16736

DT Oscillator DT Oscillator

Oscilador DT descrito por Robert Miner com alguns recursos adicionais.

Step Stochastic Step Stochastic

Versão melhorada do Estocástico sem redesenhar o gráfico

Zerolag Tema Bars Zerolag Tema Bars

Indicador multi-timeframe com alertas.

Leader of the MACD Leader of the MACD

Indicador "Líder da MACD" descrito por Giorgos Siligardosom.