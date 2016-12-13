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Averages MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.
Доступны следующие виды скользящей средней:
- Простая МА
- Экспоненциальная МА
- Сглаженная МА
- Линейно взвешенная МА
- Линейная регрессия
- Треугольная МА
- Синус-взвешенная МА
- МА Халла
- T3 МА
- Квантили
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16736
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