Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.



Доступны следующие виды скользящей средней:

Простая МА

Экспоненциальная МА

Сглаженная МА

Линейно взвешенная МА

Линейная регрессия

Треугольная МА

Синус-взвешенная МА

МА Халла

T3 МА

Квантили



