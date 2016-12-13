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Индикаторы

Averages MTF - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2408
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.

Доступны следующие виды скользящей средней:

  • Простая МА
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА
  • Линейная регрессия
  • Треугольная МА
  • Синус-взвешенная МА
  • МА Халла
  • T3 МА
  • Квантили



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16736

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