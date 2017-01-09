CodeBaseKategorien
Indikatoren

DT Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ansichten:
975
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance

Trend OscillatorIt is a DT Oszillator as described by Robert Miner. Einige Optionen, die nicht in Metatrader 4 existieren (gefüllte Zone zwischen dem Oszillator und der Signallinie, die aktiviert oder deaktiviert werden kann) und als Teil des Indikators selbst, als interner RSI, der im Gegensatz zu den eingebauten funktioniert - auch für Periode 1.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16735

