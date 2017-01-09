und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DT Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 975
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Trend OscillatorIt is a DT Oszillator as described by Robert Miner. Einige Optionen, die nicht in Metatrader 4 existieren (gefüllte Zone zwischen dem Oszillator und der Signallinie, die aktiviert oder deaktiviert werden kann) und als Teil des Indikators selbst, als interner RSI, der im Gegensatz zu den eingebauten funktioniert - auch für Periode 1.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16735
Die aktualisierte Version des Stochastic ohne Neuzeichnen.Relative Volatility Index
Der Indikator ist bereits eine Multi-TimeFrame-Version mit eingebauten Benachrichtigungen.
Eine Version die der Sammlung von Mittelwerten in einer einzigen Datei einige hinzufügt, die nicht von den Standardtypen der Sammlung von eingebauten Mittelwerten unterstützt werden.Zerolag Tema Bars
Es gibt hier einige Erweiterungen dieses Indikators im Vergleich zur MetaTrader 4-Version.