コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DTオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1539
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これは、Robert Minerによって説明されたDTオシレータです。metatrader 4 ではオプションのいくつかは指標の一部として存在しません（オシレーターとシグナルラインの間にあるオンとオフの間の塗りつぶし領域）内蔵のRSIとは異なり、 期間1でも正しく動作します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16735

ステップストキャスティクス ステップストキャスティクス

再描画されないストキャスティクスのアップグレードバージョン。

相対ボラティリティ指標 相対ボラティリティ指標

この指標は、アラートを含む多時間枠バージョンです。

Averages MTF Averages MTF

1つのファイル内の平均値のコレクションに、標準の組み込み型でサポートされていないいくつかの平均値を追加するバージョンです。

Zerolag Tema Bars Zerolag Tema Bars

MetaTrader 4バージョンと比較するとこの指標にはいくつかの追加があります。