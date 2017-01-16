無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DTオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
パブリッシュ済み:
これは、Robert Minerによって説明されたDTオシレータです。metatrader 4 ではオプションのいくつかは指標の一部として存在しません（オシレーターとシグナルラインの間にあるオンとオフの間の塗りつぶし領域）内蔵のRSIとは異なり、 期間1でも正しく動作します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16735
