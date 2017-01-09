Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DT Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3302
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador é o oscilador descrito por Robert Miner. Nele foram adicionados algumas características que não estavam disponíveis na MetaTrader 4, por exemplo, o preenchimento da área entre o oscilador e a linha de sinal, ele pode ser ativado ou desativado. Além disso, o indicador tem um RSI, que, ao contrário do adicionado aqui, funciona bem mesmo para o período 1.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16735
Step Stochastic
Versão melhorada do Estocástico sem redesenhar o gráficoRelative Volatility Index
No indicador foram adicionados alertas e a versão multi-timeframe.
Averages MTF
A este indicador foram adicionadas médias móveis novas não estavam disponíveis na versão padrão deste indicador.Zerolag Tema Bars
Indicador multi-timeframe com alertas.