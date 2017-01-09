CodeBaseSeções
Indicadores

DT Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3302
Avaliação:
(29)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador é o oscilador descrito por Robert Miner. Nele foram adicionados algumas características que não estavam disponíveis na MetaTrader 4, por exemplo, o preenchimento da área entre o oscilador e a linha de sinal, ele pode ser ativado ou desativado. Além disso, o indicador tem um RSI, que, ao contrário do adicionado aqui, funciona bem mesmo para o período 1.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16735

