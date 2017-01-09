



O indicador é o oscilador descrito por Robert Miner. Nele foram adicionados algumas características que não estavam disponíveis na MetaTrader 4, por exemplo, o preenchimento da área entre o oscilador e a linha de sinal, ele pode ser ativado ou desativado. Além disso, o indicador tem um RSI, que, ao contrário do adicionado aqui, funciona bem mesmo para o período 1.