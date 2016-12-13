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DT Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой DT-осциллятор, описанный Робертом Минером. Добавлены некоторые функции, которые были недоступны в MetaTrader 4 — такие, например, как заполнение зоны между осциллятором и сигнальной линией, которое может быть включено либо отключено. Кроме того, в индикатор теперь встроена RSI, которая, в отличие от добавленной сюда по умолчанию, работает хорошо даже для периода 1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16735
Step Stochastic
Улучшенная версия Стохастика без перерисовкиRelative Volatility Index
В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.
Averages MTF
Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.Zerolag Tema Bars
Мультитаймфреймовый индикатор с алертами.