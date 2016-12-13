



Индикатор представляет собой DT-осциллятор, описанный Робертом Минером. Добавлены некоторые функции, которые были недоступны в MetaTrader 4 — такие, например, как заполнение зоны между осциллятором и сигнальной линией, которое может быть включено либо отключено. Кроме того, в индикатор теперь встроена RSI, которая, в отличие от добавленной сюда по умолчанию, работает хорошо даже для периода 1.