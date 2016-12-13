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Индикаторы

DT Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2782
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой DT-осциллятор, описанный Робертом Минером. Добавлены некоторые функции, которые были недоступны в MetaTrader 4 — такие, например, как заполнение зоны между осциллятором и сигнальной линией, которое может быть включено либо отключено. Кроме того, в индикатор теперь встроена RSI, которая, в отличие от добавленной сюда по умолчанию, работает хорошо даже для периода 1.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16735

Step Stochastic Step Stochastic

Улучшенная версия Стохастика без перерисовки

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.

Averages MTF Averages MTF

Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.

Zerolag Tema Bars Zerolag Tema Bars

Мультитаймфреймовый индикатор с алертами.