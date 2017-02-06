真实作者: Rafael Maia de Amorim



本交易系统基于来自三个不同时段的三个RVI震荡指标的信号。两个震荡指标用于根据震荡指标相对信号线的位置定义趋势的方向，第三个用于检测指标和信号线的交叉。当柱关闭时，如果低时段的震荡指标有交叉并且中等时段和高时段的趋势方向一致，就形成信号。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在以下显示的测试中，使用了默认的 EA 交易输入参数值，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的示例

在 2015 年 EURUSD M30, M15, M5上的测试结果:

图 2. 测试结果图表