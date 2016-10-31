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Exp_3RVI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1879
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_3rvi.mq5 (18.82 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Реальный автор: Rafael Maia de Amorim

Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов. С двух осцилляторов снимается направление тренда по положению осциллятора относительно сигнальной линии, с третьего осциллятора определяется момент пересечения индикатора и сигнальной линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло перечение осциллятора на младшем таймфрейме по тренду с осцилляторами среднего и старшего таймфремов.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD M30, M15, M5:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_3STO Exp_3STO

Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов.

The MasterMind 2 The MasterMind 2

Получение данных с двух индикаторов: iStochastic и iWPR.

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.

Тиковый индикатор ZoomPrice Тиковый индикатор ZoomPrice

Показывает график цены любого уровня масштабирования.