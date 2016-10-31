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Exp_3RVI - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Rafael Maia de Amorim
Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов. С двух осцилляторов снимается направление тренда по положению осциллятора относительно сигнальной линии, с третьего осциллятора определяется момент пересечения индикатора и сигнальной линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло перечение осциллятора на младшем таймфрейме по тренду с осцилляторами среднего и старшего таймфремов.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD M30, M15, M5:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов.The MasterMind 2
Получение данных с двух индикаторов: iStochastic и iWPR.
Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.Тиковый индикатор ZoomPrice
Показывает график цены любого уровня масштабирования.