Реальный автор: Rafael Maia de Amorim



Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов. С двух осцилляторов снимается направление тренда по положению осциллятора относительно сигнальной линии, с третьего осциллятора определяется момент пересечения индикатора и сигнальной линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло перечение осциллятора на младшем таймфрейме по тренду с осцилляторами среднего и старшего таймфремов.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD M30, M15, M5:

Рис. 2. График результатов тестирования