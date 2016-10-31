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Exp_3STO - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Rafael Maia de Amorim
Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов. С двух стохастиков снимается направление тренда по положению стохастика относительно сигнальной линии, с третьего стохастика определяется момент пересечения стохастика и сигнальной линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло перечение стохастика на младшем таймфрейме по тренду со стохастиками среднего и старшего таймфремов.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.07.2009.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD M30, M15, M5:
Рис. 2. График результатов тестирования
Получение данных с двух индикаторов: iStochastic и iWPR.Opening and Сlosing on time
Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".
Торговая система, построенная на сигналах трёх осцилляторов RVI с трёх разных таймфреймов.CenterOfGravityCandle
Индикатор Центр гравитации Элерса в свечном виде.