Реальный автор:

Rafael Maia de Amorim

Торговая система, построенная на сигналах трёх стохастиков с трёх разных таймфреймов. С двух стохастиков снимается направление тренда по положению стохастика относительно сигнальной линии, с третьего стохастика определяется момент пересечения стохастика и сигнальной линии. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло перечение стохастика на младшем таймфрейме по тренду со стохастиками среднего и старшего таймфремов.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.07.2009.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD M30, M15, M5:

Рис. 2. График результатов тестирования