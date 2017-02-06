真实作者:

Rafael Maia de Amorim

本交易系统是基于三个不同时段的随机震荡指标信号的。两个随机震荡指标是用于通过随机震荡指标与信号线的相对位置定义趋势的方向，第三个指标用于侦测随机震荡指标和信号线的交叉。当柱关闭时，如果低时段的随机震荡指标有交叉并且中时段和高时段的趋势一致，就生成信号。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在以下显示的测试中，使用了默认的 EA 交易输入参数值，在测试中没有使用止损和获利。

本 EA 交易最初是使用 MQL4 语言编写并且首先于2009年7月2日发布在代码库中。

图 1. 图表上交易的示例

在 2015 年 AUDUSD M30, M15, M5 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表