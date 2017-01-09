Seit ich sie zum ersten Mal sah, habe ich immer die Idee, eines schrittweisen Stochastic geliebt. Aber jede Version, die ich gesehen habe, hatte zwei ernstere Nachteile:

Die minimale und maximale Average True Range wird vom vorherigen Balken abgeleitet



und dhaer hängt sie von der Anzahl der in der Berechnung verwendeten Balken ab. Der Rest der Berechnugnen hängt von diesem "abgeleiteten" Wert an und da im Laufe der Zeit das Minimum und Maximum größer (Maximum) und kleiner (Minimum) werden, geht die "Schritt Qualität" des Stochastic einfach verloren, wenn eine ausreichend große Anzahl von Balken vorbeigegangen sind. Daher wird der Schritt Stochastic deformiert und ist für die jüngsten Balken kein "Schritt" Stochastic mehr.



Dieser hier löst diese Probleme. Die Idee ist einfach - anstatt den vorherigen Zustand des ATR Mimimums und Maximums abzuleiten, werden das Minimum und Maximum in einem bestimmten "Fenster" der letzten Balken geprüft. So wird er nicht deformmiert und reagiert recht gut auf jüngste Daten. Im Vergleich mit den "alten" werden Sie feststellen, dass sie zu Beginn die gleichen Werte haben (da der "alte" noch nicht "deformiert" wurde) aber im Laufe der Zeit wird der Unterschied immer größer. Dies ist der Effekt des Nicht-Ableitens und in weiterer Folge des Nicht-Neuzeichnens.





