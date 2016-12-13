Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Step Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3852
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея степ-стохастика понравилась мне с тех пор, как я впервые увидел этот индикатор. Но все его версии, которые мне попадались, имеют два серьезных изъяна:
Минимум и максимум ATR наследуются от предыдущего бара,
и это делает индикатор зависимым от количества вычисленных баров.
Остальные стадии расчетов зависят от этого "унаследованного" значения, и, поскольку со временем максимум и минимум становятся все больше/меньше, "качество шага" степ-стохастика просто теряется по прохождении большого количества баров. Таким образом картина деформируется, и со временем стохастик может смело отбрасывать приставку "степ".
Предлагаю решение этой проблемы. Идея проста: вместо наследования минимума и максимума от ATR предыдущей ступени, проверяются минимумы и максимумы за количество баров, указанное пользователем произвольно в окне "Window". Этот способ отрисовки не деформирует картину и довольно хорошо реагирует на последние данные. По сравнению со "старой" версией, вы заметите, что вначале индикаторы будут иметь одни и те же значения (поскольку "старые" бары еще не деформированы), но с течением времени различия будут нарастать все больше и больше. Скажется эффект "ненаследования" и, в конечном итоге, "неперерисовывания".
>
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16718
В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.T3_Double Bands
Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).
DT-осциллятор, описанный Робертом Минером, в который внесены некоторые дополнительные функции.Averages MTF
Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.