Идея степ-стохастика понравилась мне с тех пор, как я впервые увидел этот индикатор. Но все его версии, которые мне попадались, имеют два серьезных изъяна:

Минимум и максимум ATR наследуются от предыдущего бара,



и это делает индикатор зависимым от количества вычисленных баров.

Остальные стадии расчетов зависят от этого "унаследованного" значения, и, поскольку со временем максимум и минимум становятся все больше/меньше, "качество шага" степ-стохастика просто теряется по прохождении большого количества баров. Таким образом картина деформируется, и со временем стохастик может смело отбрасывать приставку "степ".



Предлагаю решение этой проблемы. Идея проста: вместо наследования минимума и максимума от ATR предыдущей ступени, проверяются минимумы и максимумы за количество баров, указанное пользователем произвольно в окне "Window". Этот способ отрисовки не деформирует картину и довольно хорошо реагирует на последние данные. По сравнению со "старой" версией, вы заметите, что вначале индикаторы будут иметь одни и те же значения (поскольку "старые" бары еще не деформированы), но с течением времени различия будут нарастать все больше и больше. Скажется эффект "ненаследования" и, в конечном итоге, "неперерисовывания".

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