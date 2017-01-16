最初にそれを見て以来、私は常にステップストキャスティクスのアイデアが好きでした。しかし、私が見たすべてのバージョンには2つの非常に深刻な欠陥がありました。

最小および最大アベレージトゥルーレンジが、前のバーから継承され、



したがって、計算に使用されるバーの数に依存するということです。残りの計算は「継承された」値に依存し、最小値と最大値は時間とともに大きくなる（最大値）か小さくなる（最小値）ため、ステップストキャスティクスの「ステップ品質」は、 バーの数が大きすぎると失われます。したがって、ステップストキャスティクスは変形し、最新のバーでは「ステップ」ストキャスティクスではありません。



これはこれらの問題を解決します。アイデアは簡単です。ATRの最小値と最大値の前の状態を継承するのではなく、最小値と最大値は過去のバーの「ウィンドウ」数で確認されます。そうすれば、変形は怒らず、最新のデータへの反応もかなり良いものとなります。「古い」ものと比較すると（最初は「古い」がまだ「変形」していないので）最初は値が同じですが、時間が経つにつれてその差は大きくなります。これが、継承しないことと再描画しないことの効果です。





