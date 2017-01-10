自我第一次看到它, 我一直很喜欢步进随机振荡的思路。但我看过的每一个版本均有两个非常严重的缺陷:

最小和最大均值的真实范围继承自前一根柱线



因此它取决于计算中使用的柱线数量。计算的其余部分取决于 "继承" 值, 并且, 由于随着时间的最小值和最大值正变得越来越大 (最大值) 和越小(最小值), 当传递的柱线数量足够多时, 步进随机振荡的 "步进品质" 干脆消失。所以步进随机振荡变形, 在最新的柱线上已非 "步进" 随机振荡。



这一版本解决了这些问题。思路很简单 — 取代继承前一个 ATR 的状态最小值和最大值, 最小值和最大值是在 "窗口" 中选择的历史柱线数量。这种方式不会变形, 并且对最新数据的反应相当好。与 "旧" 版本相比, 您会注意到, 在一开始, 它们有相同的值(因为 "旧的" 尚未 "变形"), 但随着时间流逝, 差异变得越来越大。这就是不继承以及在末期不重绘的效果。





