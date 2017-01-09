Desde a primeira vez que o vi, sempre gostei da ideia de um estocástico de incremento. Mas cada versão que eu vi tinha duas falhas muito sérias:

O mínimo e máximo do ATR são herdados de uma barra anterior, e assim o faz depender do número de barras usadas nos cálculos.



O resto dos cálculos depende do valor "herdado" e, como com o tempo o mínimo e o máximo estão ficam cada vez maiores (máximo) e menores (mínimo), a "qualidade do passo" do estocástico com incremento é simplesmente perdida na passagem de um grande número de barras. Assim, o estocástico com incremento torna-se deformado e deixa de ser com incremento nas barras mais novas.



Eu proponho uma solução para este problema. A ideia é simples, quer dizer, em vez de herdar o estado anterior do ATR mínimo e máximo, o mínimo e o máximo para o número de barras passadas são verificados numa janela "Window". Dessa forma, ele não se deforma e pode reagir bastante bem aos últimos dados. Em comparação com a versão "antiga", você vai notar que no início eles têm os mesmos valores (uma vez que as barras "antigas" ainda não foram deformadas), mas ao longo do tempo a diferença vai crescer mais e mais. Esse é o efeito de não herdar e no final de não redesenhar.

