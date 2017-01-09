CodeBaseKategorien
T3_Double Bands - Indikator für den MetaTrader 5

Drei T3s berechnet: vom Hoch (obere Linie), Schluss (mittlere Linie) und Tief (untere Linie).

Beim die oberen 2 die gleiche Steigung haben (rauf oder runter) ändert sich auch die Farbe des Bandes zwischen ihnen um den Trend der oberen beiden kombinierten T3s zu zeigen. Die selbe Regel gilt für das untere Band.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16715

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

MACD Variation die den Nonlag MA verwendet.

Highs-Lows Highs-Lows

Ein einfacher Indikator der Hoch und Tief deds gewünschten TimeFrames am aktuellen Chart anzeigt.

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

Der Indikator ist bereits eine Multi-TimeFrame-Version mit eingebauten Benachrichtigungen.

Step Stochastic Step Stochastic

Die aktualisierte Version des Stochastic ohne Neuzeichnen.