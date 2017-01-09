Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
T3_Double Bands - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Drei T3s berechnet: vom Hoch (obere Linie), Schluss (mittlere Linie) und Tief (untere Linie).
Beim die oberen 2 die gleiche Steigung haben (rauf oder runter) ändert sich auch die Farbe des Bandes zwischen ihnen um den Trend der oberen beiden kombinierten T3s zu zeigen. Die selbe Regel gilt für das untere Band.
