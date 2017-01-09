CodeBaseSeções
T3_Double Bands - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).

Quando as duas linhas superiores têm a mesma inclinação (para cima ou para baixo), a cor da faixa entre elas também se altera para indicar a tendência que é demostrada pelas dois T3 superiores. A mesma regra é adequada para as duas linhas inferiores.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16715

