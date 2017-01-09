São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).



Quando as duas linhas superiores têm a mesma inclinação (para cima ou para baixo), a cor da faixa entre elas também se altera para indicar a tendência que é demostrada pelas dois T3 superiores. A mesma regra é adequada para as duas linhas inferiores.



