T3_Double Bands - indicador para MetaTrader 5
São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).
Quando as duas linhas superiores têm a mesma inclinação (para cima ou para baixo), a cor da faixa entre elas também se altera para indicar a tendência que é demostrada pelas dois T3 superiores. A mesma regra é adequada para as duas linhas inferiores.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16715
