CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

T3_Double Bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1818
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).

Когда две верхних линии имеют одинаковый наклон (вверх или вниз), цвет полосы между ними тоже изменяется, показывая тренд, который демонстрируют две верхних T3. Такое же правило подходит для двух нижних линий.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16715

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.

Highs-Lows Highs-Lows

Простой индикатор, который показывает максимумы и минимумы на выбранном таймфрейме по текущему графику.

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.

Step Stochastic Step Stochastic

Улучшенная версия Стохастика без перерисовки