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T3_Double Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).
Когда две верхних линии имеют одинаковый наклон (вверх или вниз), цвет полосы между ними тоже изменяется, показывая тренд, который демонстрируют две верхних T3. Такое же правило подходит для двух нижних линий.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16715
Nonlag_MA_MACD
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