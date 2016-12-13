Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).



Когда две верхних линии имеют одинаковый наклон (вверх или вниз), цвет полосы между ними тоже изменяется, показывая тренд, который демонстрируют две верхних T3. Такое же правило подходит для двух нижних линий.



