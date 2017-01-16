Mira cómo descargar robots gratis
Highs-Lows - indicador para MetaTrader 5
Es un indicador simple que muestra los máximos y los mínimos en el timeframe seleccionado en el gráfico actual.
Se puede limitar el indicador con una cierta cantidad de valores en el tiempo (para no estorbar el gráfico). Puede utilizarse para evaluar la volatilidad.
