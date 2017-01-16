CodeBaseSecciones
Indicadores

Highs-Lows - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1417
Ranking:
(22)
Publicado:
highs-lows.mq5 (6.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un indicador simple que muestra los máximos y los mínimos en el timeframe seleccionado en el gráfico actual.

Se puede limitar el indicador con una cierta cantidad de valores en el tiempo (para no estorbar el gráfico). Puede utilizarse para evaluar la volatilidad.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16713

