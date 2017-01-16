コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

T3_Doubleバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1029
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

高値（上の線）、終値（中の線）、安値（下の線）の3つのT3が計算されます。

上の2つの勾配（上がりまたは下だり）が同じ場合は、それらの間のバンドの色も変化し、上2つのT3の動向が組み合わせて表示されます。下のバンドについても同じルールが適用されます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16715

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Nonlag MAを使うMACDのバリエーション。

Highs-Lows Highs-Lows

現在のチャート上の所望の時間枠の高低を示す簡単な指標。

相対ボラティリティ指標 相対ボラティリティ指標

この指標は、アラートを含む多時間枠バージョンです。

ステップストキャスティクス ステップストキャスティクス

再描画されないストキャスティクスのアップグレードバージョン。