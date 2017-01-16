MACDの計算にEMAを使用していないMACDのバリエーション（元々はGeral Appelによって考案されたものです）。さらなる高速化のためにNonlag MAが使用されます。また、シグナルラインもNonlag MA を使って計算しているので、これは任意のMACDに対して一種の「Nonlag MA MACDA」で、発散の認識やMACDとシグナルラインが交差するときの使用に適しており、 突然の動向変化の認識に使用することができます。



また、多時間枠フレーミング、OSMAおよびOSMAのヒストグラムが追加されました。





