Nonlag_MA_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
MACDの計算にEMAを使用していないMACDのバリエーション（元々はGeral Appelによって考案されたものです）。さらなる高速化のためにNonlag MAが使用されます。また、シグナルラインもNonlag MA を使って計算しているので、これは任意のMACDに対して一種の「Nonlag MA MACDA」で、発散の認識やMACDとシグナルラインが交差するときの使用に適しており、 突然の動向変化の認識に使用することができます。
また、多時間枠フレーミング、OSMAおよびOSMAのヒストグラムが追加されました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16714
