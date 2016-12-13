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Индикаторы

Nonlag_MA_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3529
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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MACD, для расчета которой используется не EMA (как в оригинальной версии), а (для большей быстроты работы) незапаздывающая МА (Nonlag MA). В качестве дополнения, даже сигнальная линия рассчитывается с использованием Nonlag MA. Это удобно для точечных дивергенций, может использоваться на пересечении MACD и сигнальной линии и может быть полезным для определения внезапных изменений тренда.

Также добавлена опция мультитаймфрейма и гистограмма OSMA.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16714

Highs-Lows Highs-Lows

Простой индикатор, который показывает максимумы и минимумы на выбранном таймфрейме по текущему графику.

Double Stochastic Double Stochastic

Индикатор Стохастик "с изюминкой": сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.

T3_Double Bands T3_Double Bands

Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.