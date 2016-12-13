MACD, для расчета которой используется не EMA (как в оригинальной версии), а (для большей быстроты работы) незапаздывающая МА (Nonlag MA). В качестве дополнения, даже сигнальная линия рассчитывается с использованием Nonlag MA. Это удобно для точечных дивергенций, может использоваться на пересечении MACD и сигнальной линии и может быть полезным для определения внезапных изменений тренда.



Также добавлена опция мультитаймфрейма и гистограмма OSMA.





