Indicadores

Nonlag_MA_MACD - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
É uma MACD para cujo cálculo não é usada a EMA (como na versão original), mas sim - para maior eficiência - é utilizada uma MA sem latência (Nonlag MA). Como complemento, mesmo a linha de sinal é calculada usando a Nonlag MA. Isto é conveniente para os pontos de divergência, pode ser usado para a intersecção da linha de sinal e a MACD e pode ser útil para determinar a tendência de mudança súbita.

Também foi adicionada a opção de multi-frame e histograma OSMA.



Highs-Lows Highs-Lows

Indicador simples que mostra os máximos e mínimos no período selecionado no gráfico atual.

Double Stochastic Double Stochastic

Um indicador estocástico com uma torção: primeiro é calculado um Estocástico e, em seguida, o Estocástico desse Estocástico.

T3_Double Bands T3_Double Bands

São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

No indicador foram adicionados alertas e a versão multi-timeframe.