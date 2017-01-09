É uma MACD para cujo cálculo não é usada a EMA (como na versão original), mas sim - para maior eficiência - é utilizada uma MA sem latência (Nonlag MA). Como complemento, mesmo a linha de sinal é calculada usando a Nonlag MA. Isto é conveniente para os pontos de divergência, pode ser usado para a intersecção da linha de sinal e a MACD e pode ser útil para determinar a tendência de mudança súbita.



Também foi adicionada a opção de multi-frame e histograma OSMA.





