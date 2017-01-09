Participe de nossa página de fãs
Nonlag_MA_MACD - indicador para MetaTrader 5
- 2113
É uma MACD para cujo cálculo não é usada a EMA (como na versão original), mas sim - para maior eficiência - é utilizada uma MA sem latência (Nonlag MA). Como complemento, mesmo a linha de sinal é calculada usando a Nonlag MA. Isto é conveniente para os pontos de divergência, pode ser usado para a intersecção da linha de sinal e a MACD e pode ser útil para determinar a tendência de mudança súbita.
Também foi adicionada a opção de multi-frame e histograma OSMA.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16714
