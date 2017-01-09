MACD-Variation, die nicht EMA für die MACD-Berechnung verwendet (wie es ursprünglich von Geral Appel erfunden wurde) sondern den Nonlag MA nutzt, um ihn noch schneller zu machen. Als eine Erweiterung wird sogar die Signallinie mit Hilfe des Nonlag MA berechnet, daher ist dies ein "vollständiger" Nonlag MA MACDAs mit jedem beliebigen MACD; er ist gut zur Hervorhebung von Divergenzen, kann verwendet werden, wenn sich der MACD und due Signallinie kreuzen und kann verwendet werden um plötzliche Trendänderungen hervorzuheben.



Es wurde auch Multi-TimeFraming, OSMA und Histogramm von OSMA hinzugefügt.





