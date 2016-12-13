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Highs-Lows - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор, который показывает максимумы и минимумы на выбранном таймфрейме по текущему графику.
Можно ограничить индикатор определенным количеством значений во времени (чтобы не загромождать график). Индикатор может быть использован для оценки волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16713
Double Stochastic
Индикатор Стохастик "с изюминкой": сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.Guppy MMA
В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.
Nonlag_MA_MACD
Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.T3_Double Bands
Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).