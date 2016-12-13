CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Highs-Lows - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2707
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Простой индикатор, который показывает максимумы и минимумы на выбранном таймфрейме по текущему графику.

Можно ограничить индикатор определенным количеством значений во времени (чтобы не загромождать график). Индикатор может быть использован для оценки волатильности.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16713

Double Stochastic Double Stochastic

Индикатор Стохастик "с изюминкой": сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.

Guppy MMA Guppy MMA

В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.

T3_Double Bands T3_Double Bands

Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).