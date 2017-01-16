現在のチャート上の所望の時間枠の高低を示す簡単な指標。

（可能な限りチャートをきれいに保つために）特定の数のより長い時間軸の値を表示するように制限することができます。これは、通常、このタイプの指標が使用されるように、つまり期待されたボラティリティの見積りに、使用することができます。





