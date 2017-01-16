コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Highs-Lows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
現在のチャート上の所望の時間枠の高低を示す簡単な指標。

（可能な限りチャートをきれいに保つために）特定の数のより長い時間軸の値を表示するように制限することができます。これは、通常、このタイプの指標が使用されるように、つまり期待されたボラティリティの見積りに、使用することができます。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16713

二重ストキャスティクス 二重ストキャスティクス

ひねりのあるストキャスティクス：ストキャスティクスを計算し、そのストキャスティクスのストキャスティクスを計算します。

Guppy MMA Guppy MMA

これはより最新で多時間枠オプションが追加されました。

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Nonlag MAを使うMACDのバリエーション。

T3_Doubleバンド T3_Doubleバンド

高値（上の線）、終値（中の線）、安値（下の線）の3つのT3が計算されます。