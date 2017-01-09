CodeBaseKategorien
Indikatoren

Highs-Lows - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic
Ein einfacher Indikator der Hoch und Tief deds gewünschten TimeFrames am aktuellen Chart anzeigt.

Er kann so eingestellt werden, dass er nur eine bestimmte Anzahl von höheren TimeFrame-Werte zurück zeigt (um den Chart so sauber wie möglich zu halten). Er kann wie alle üblichen Indikatoren dieses Typs verwendet werden: für erwartete Volatilitätsabschätzung.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16713

Ein Stochastic Indikator mit Twist: er berechnet einen Stochastic und dann den Stochastic dieses Stochastic.

Auf den neuesten Stand gebracht und Multi-TimeFrame-Option hinzugefügt.

MACD Variation die den Nonlag MA verwendet.

Drei T3s berechnet: vom Hoch (obere Linie), Schluss (mittlere Linie) und Tief (untere Linie).