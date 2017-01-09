und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Highs-Lows - Indikator für den MetaTrader 5
Ein einfacher Indikator der Hoch und Tief deds gewünschten TimeFrames am aktuellen Chart anzeigt.
Er kann so eingestellt werden, dass er nur eine bestimmte Anzahl von höheren TimeFrame-Werte zurück zeigt (um den Chart so sauber wie möglich zu halten). Er kann wie alle üblichen Indikatoren dieses Typs verwendet werden: für erwartete Volatilitätsabschätzung.
