Highs-Lows - indicador para MetaTrader 5
Indicador simples que mostra os máximos e mínimos no período selecionado no gráfico atual.
É possível limitar o indicador por uma certa quantidade de valores no tempo (de modo a não poluir o diagrama). O indicador pode ser usado para estimar a volatilidade.
Double Stochastic
Um indicador estocástico com uma torção: primeiro é calculado um Estocástico e, em seguida, o Estocástico desse Estocástico.Guppy MMA
O indicador contém atualizações e a opção de multi-timeframe.
Nonlag_MA_MACD
Trata-se de uma variação com base na MACD com uso de uma MA sem latência.T3_Double Bands
São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).