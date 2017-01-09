CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Highs-Lows - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4108
Avaliação:
(22)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador simples que mostra os máximos e mínimos no período selecionado no gráfico atual.

É possível limitar o indicador por uma certa quantidade de valores no tempo (de modo a não poluir o diagrama). O indicador pode ser usado para estimar a volatilidade.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16713

Double Stochastic Double Stochastic

Um indicador estocástico com uma torção: primeiro é calculado um Estocástico e, em seguida, o Estocástico desse Estocástico.

Guppy MMA Guppy MMA

O indicador contém atualizações e a opção de multi-timeframe.

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Trata-se de uma variação com base na MACD com uso de uma MA sem latência.

T3_Double Bands T3_Double Bands

São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).