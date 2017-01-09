und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Double Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1051
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Stochastic Indikator mit Twist: er berechnet einen Stochastic und dann den Stochastic dieses Stochastic.
Dies ist eine Variante des allgemein gekannten doppelt geglätteten Stochastic und als solcher filtert er eine Menge von Fehlsignalen aus. Für alle doppelt geglätteten Stochastics könnte eine allgemeine Regel lauten, dass diese eher auf höheren TimeFrames verwendet werden sollten, da sie eine Art von "Trend"-Indikator sind; ihre Verwendung auf kleinen TimeFrames ist nicht logisch (da auf den sehr kleinen TimeFrames fast nur noch Rauschen existiert)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16712
Auf den neuesten Stand gebracht und Multi-TimeFrame-Option hinzugefügt.Gerundeter Preis
Eine Variante des T3 Themas das als eine Art von Envelopes unter Verwendung des T3 für die zugrundeliegenden Werte geschaffen wurde.
Ein einfacher Indikator der Hoch und Tief deds gewünschten TimeFrames am aktuellen Chart anzeigt.Nonlag_MA_MACD
MACD Variation die den Nonlag MA verwendet.