Indikatoren

Double Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Stochastic Indikator mit Twist: er berechnet einen Stochastic und dann den Stochastic dieses Stochastic.

Dies ist eine Variante des allgemein gekannten doppelt geglätteten Stochastic und als solcher filtert er eine Menge von Fehlsignalen aus. Für alle doppelt geglätteten Stochastics könnte eine allgemeine Regel lauten, dass diese eher auf höheren TimeFrames verwendet werden sollten, da sie eine Art von "Trend"-Indikator sind; ihre Verwendung auf kleinen TimeFrames ist nicht logisch (da auf den sehr kleinen TimeFrames fast nur noch Rauschen existiert)

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16712

