Индикатор Стохастик с изюминкой: сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.

Вариация хорошо известного двойного сглаженного стохастика, отфильтровывающего множество ложных сигналов. Для всех версий двойных сглаженных стохастиков основное правило использования — применение на старших таймфреймах, поскольку это разновидность трендовых индикаторов. Их использование на очень малых таймфреймах не имеет под собой логических оснований (очень короткие временные промежутки не дадут почти ничего, кроме шума) .



