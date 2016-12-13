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Индикаторы

Double Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2199
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Стохастик с изюминкой: сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.

Вариация хорошо известного двойного сглаженного стохастика, отфильтровывающего множество ложных сигналов. Для всех версий двойных сглаженных стохастиков основное правило использования — применение на старших таймфреймах, поскольку это разновидность трендовых индикаторов. Их использование на очень малых таймфреймах не имеет под собой логических оснований (очень короткие временные промежутки не дадут почти ничего, кроме шума) .


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16712

Guppy MMA Guppy MMA

В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.

Round Price Round Price

Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием Т3 для расчета основного уровня.

Highs-Lows Highs-Lows

Простой индикатор, который показывает максимумы и минимумы на выбранном таймфрейме по текущему графику.

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.