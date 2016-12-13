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Double Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Стохастик с изюминкой: сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.
Вариация хорошо известного двойного сглаженного стохастика, отфильтровывающего множество ложных сигналов. Для всех версий двойных сглаженных стохастиков основное правило использования — применение на старших таймфреймах, поскольку это разновидность трендовых индикаторов. Их использование на очень малых таймфреймах не имеет под собой логических оснований (очень короткие временные промежутки не дадут почти ничего, кроме шума) .
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16712
В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.Round Price
Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием Т3 для расчета основного уровня.
Простой индикатор, который показывает максимумы и минимумы на выбранном таймфрейме по текущему графику.Nonlag_MA_MACD
Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.