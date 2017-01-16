コードベースセクション
二重ストキャスティクス - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
ひねりのあるストキャスティクス：ストキャスティクスを計算し、そのストキャスティクスのストキャスティクスを計算します。

これは、よく知られている二重ストキャスティクスのバリエーションで、多くの誤ったシグナルを濾過します。二重平滑化されたストキャスティクスのすべてのバージョンの一般的な使用規則は、それらが長めの時間軸で使用されるべきであるということでしょう。「トレンド」指標の一種であるため、非常に短い時間軸での使用は論理的ではありません（非常に短い時間軸はほとんどノイズです）。

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16712

