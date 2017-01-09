CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Double Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1493
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador estocástico com uma torção: primeiro é calculado um Estocástico e, em seguida, o Estocástico a partir dele.

É uma variação do conhecido estocástico suavizado duplo e, como tal, filtra muitos sinais falsos. Para todas as versões estocásticas suavizadas duplas, a regra geral de uso poderia ser que elas deveriam ser usadas em timeframes um pouco maiores, uma vez que é um tipo de indicador de tendência. Usá-lo em timeframes baixos não é lógico (intervalos de tempo muito pequenos só aportam ruído)


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16712

Guppy MMA Guppy MMA

O indicador contém atualizações e a opção de multi-timeframe.

Round Price Round Price

Trata-se de uma variação com base no T3, feita sob a forma de envelopes, e com uso T3 para cálculo do nível básico.

Highs-Lows Highs-Lows

Indicador simples que mostra os máximos e mínimos no período selecionado no gráfico atual.

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Trata-se de uma variação com base na MACD com uso de uma MA sem latência.