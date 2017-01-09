Um indicador estocástico com uma torção: primeiro é calculado um Estocástico e, em seguida, o Estocástico a partir dele.

É uma variação do conhecido estocástico suavizado duplo e, como tal, filtra muitos sinais falsos. Para todas as versões estocásticas suavizadas duplas, a regra geral de uso poderia ser que elas deveriam ser usadas em timeframes um pouco maiores, uma vez que é um tipo de indicador de tendência. Usá-lo em timeframes baixos não é lógico (intervalos de tempo muito pequenos só aportam ruído)



