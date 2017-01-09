O indicador contém atualizações e a opção de multi-timeframe. Apesar do fato de que a versão original usa - para calculo - o EMA, neste indicador podemos escolher qual média queremos empregar.



Descrição do original (e regras de interpretação):



GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™ Este indicador foi desenvolvido por Daryl Guppy. Sua descrição completa se encontra no trabalho de TREND TRADING. O indicador prevê o comportamento de traiders e investidores usando dois grupos de médias. Para identificar os pontos de acordo e desacordo, antes da mudanças significativas na tendência, são usadas repetições de fractal. Aplicação É usado para entender a natureza e o carácter da tendência. Ele é utilizado para avaliar o grau e a extensão da atividade comercial. Uma atividade de negociação excessiva pode desestabilizar as tendências fortes. O análise de tendências permite que você escolha as estratégias de negociação apropriadas de forma mais eficaz. Ele pode ser aplicado para trocar em ambas as direções. Ele pode ser usado na negociação intraday. É também utilizado para a análise de estilo de investimentos a longo prazo.

Táticas Aderência à tendência estabelecida, nos pontos de fraqueza dos preços

Aderência à tendência estabelecida nas fugas para novos máximos

Negociação nas fugas com recessões e rebotes longos

Negociação em ralis negativos a longo prazo, em vez de uma mudança na tendência

Detecção precoce de mudanças de tendência Regras A extensão e a natureza do comportamento de grupos a longo prazo determina a força e a fraqueza de uma tendência

A extensão e a natureza da separação dos grupos no curto prazo determina a natureza da atividade comercial.

A extensão e a natureza da divisão entre os dois grupos de médias móveis determina a natureza da tendência.

As contrações exibem a "harmonia" entre preço e volume.

A contração simultânea de ambos os grupos indica a forte revalorização do ativo, e - potencialmente - a iminente mudança da tendência.

Negociação na direção do grupo a longo prazo das médias móveis.

As relações entre os grupos fornecem informações importantes sobre a natureza e o caráter da tendência.

Não use como uma ferramenta para interpretar a intersecção de médias móveis. Vantagens Ele permite que você analisar efetivamente o ambiente para a tendência.

Ele permite que você escolha as táticas de negociação adequadas.

Melhor compreensão da força de uma tendência.

Avaliação eficaz dos movimentos de preço incomuns, como picos e depressões.

Compreensão efetiva da atividade de trading e do comportamento dos traders e investidores.

Deficiências Ineficiente para ativos de leilão OFZ

Ele pode ser aplicado a todos os ativos de tendência

Ele não pode ser usado como um sinal de cruzamento de médias móveis

A pintura para valores intermediários é feita automaticamente, por isso o número real de parâmetros é pequeno, o indicador e fácil de usar.



