Auf den neuesten Stand gebracht und Multi-TimeFrame-Option hinzugefügt. Obwohl das Original auf dem EMA basiert haben wir eine Option eingebaut, um auswählen zu können, welcher Mittelwert verwendet werden soll.



Dies ist die Originalbeschreibung (mit Regeln):



GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™ Dieser Indikator wurde von Daryl Guppy entwickelt. Er wird vollständig unter TREND TRADING erklärt. Fängt das sich gegenseitig beeinflussende Verhalten der Händler und Anleger mit Hilfe von zwei Gruppen von Durchschnittswerten ein. Nutzt die fraktale Wiederholung, um Punkte der Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung zu identifizieren, die signifikanten Veränderungen vorausgehen. ANWENDUNG Wird angewendet, um die Natur und den Charakter des Trends zu verstehen. Wird verwendet, um den Grad und Ausmaß der Handelsaktivitäten zu bewerten. Übermäßige Handelsaktivitäten können starke Trends destabilisieren. Trend-Analyse ermöglicht mehr eine effektivere Auswahl geeigneter Handelsstrategien wie Breakout, Trendfortsetzung etc. Kann für Long- und Short-Trading angewendet werden. Kann für Intraday-Trading angewendet werden. Wird auch für längerfristige Analysen verwendet werden.

TAKTIK Steigen Sie in etablierte Trends bei Preissschwächen ein

Steigen Sie in etablierte Trends bei Durchbruch zu neuen Hochs ein

Handeln Sie Ausbrüche mit Rallye-Dips und Rebounds

Handeln Sie Abwärtstrend Rallies als Rallies und nicht als Trendbrüche

Erkennen Sie Trendbrüche wenn sie sich entwickeln REGELN Grad und Art der Trennung in der langfristigen Gruppe definieren Trend Stärke und Schwäche

Grad und Art der Trennung in der kurzfristigen Gruppe definieren die Art der Handelsaktivität.

Grad und Art der Trennung zwischen den beiden Gruppen von gleitenden Durchschnitten bestimmen den Charakter des Trends.

Komprimierung zeigt Übereinstimmung von Preis und Wert.

Kompression beider Gruppen zur gleichen Zeit zeigen große Neubewertung der Lager und das Potenzial für eine Trendwende

Handel Sie in Richtung der langfristigen Durchschnittswerte

Die Beziehungen zwischen den Gruppen geben die notwendige Informationen über die Natur und den Charakter des Trends.

Nicht als eine Werkzeug für eine Kreuzung von gleitenden Durchschnitten verwenden VORTEILE Enables effective analysis of the trend environment

Verbessert die Auswahl der geeigneten Tradingtaktiken

Besseres Verständnis der Trend Stärke

Effektive Bewertung von ungewöhnlichen Preisbewegungen wie Dips und Spikes

Effektives Verständnis der Trading-Aktivität und des Verhaltens

NACHTEILE Nicht effektiv anwendbar für trendlose Instrumente

Kann nicht für alle Instrumente mit Trends angewendet werden

Nicht als Werkzeug für Kreuzung von gleitenden Durchschnitten verwenden

Färbung für die Zwischenwerte erfolgt automatisch, so dass die tatsächliche Anzahl der Parameter klein ist, und der Indikator sollte einfach zu bedienen sein.