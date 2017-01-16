コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Guppy MMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
6141
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
これはより最新で多時間枠オプションが追加されました。オリジナルはEMAに基づいていますが、使用する平均タイプを選択するオプションがあります。

オリジナルの説明（ルールとともに）は次のとおりです。

GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™

この指標は Daryl Guppy によって開発されました。詳しい説明はTREND TRADINGにあります。2つの平均グループを使用して、トレーダーと投資家の推測される行動を捕捉します。フラクタル反復を使用して、重要な動向変化に先立つ一致または不一致のポイントを特定します。

 

アプリケーション

トレンドの性質と特徴を理解するために適用されます。取引活動の程度と範囲を評価するために使用されます。過度の取引活動は強い動向を不安定にする可能性があります。トレンド分析により、ブレイクアウト、トレンド継続などの適切なトレーディング戦略をより効果的に選択できます。取引の売買両面に適用することができます。デイトレードにも適用できます。長期投資スタイル分析にも使用されます。


戦術

  • 確立された動向に価格が弱いときに加わります

  • 新たな最高値を持つ確立された動向に加わります

  • ラリーのディップとリバウンドを使用してブレイクアウトを取引します

  • 下向きのラリーをトレンドブレイクではなくラリーとして取引します

  • 発展中のトレンドブレイクを認識します

 

ルール

  • 長期的なグループにおける分離の程度と性質は動向の強さと弱さを定義します

  • 短期的なグループにおける分離の程度と性質は取引活動の性質を定義します

  • 移動平均の2つのグループの間の分離の程度と性質は動向の特徴を定義します

  • コンプレッションは価格と価値の合意を示します

  • 両グループの同時のコンプレッションは株の大幅な再評価と動向変化の可能性を示します

  • 長期平均グループの方向で取引します

  • グループ間の関係は動向の性質と特徴に関する必要な情報を提供します

  • 移動平均クロスオーバーツールとしては使用しません

 

利点

  • トレンド環境の効果的な分析を可能にします

  • 適切な取引方法の選択を改善します 

  • トレンドの強さの理解の向上

  • ディップやスパイクなどの異常な価格変動の効果的な評価

  • 取引活動と行動の効果的な理解

 

欠点

  • トレンドのない株には効果的に適用されません

  • トレンドのある株のすべてに適用することはできません

  • 移動平均クロスオーバシグナルとして使用できません

中間値の色付けは自動的に行われるため、実際のパラメータ数は少なく、指標は使いやすいものにする必要があります。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16711

