它增加了更多最新和多时间帧选项。虽然原版基于 EMA, 我们有一个选项可选择使用哪种均值类型。



原版描述 (以及规则) 如此:



Guppy 多重均线 ™

此指标是由 Daryl Guppy 开发的。它的完整解释在 趋势交易。通过运用两组均线来捕获交易者和投资者的推断行为。使用分形重复来识别明显的趋势变化之前的共振点和分歧点。

应用

适用于理解趋势的性质和特点。用于评估交易活动的程度和广度。过度交易活动可破坏强劲的趋势。趋势分析可以更有效地选择适当的交易策略, 例如突破, 趋势延续等。可适用于长线和短线交易。可适用于日内交易。也用于长期投资风格分析。





策略

在价格弱势点加入已确立的趋势

当突破新高时加入已确立的趋势

突破后使用回撤反弹进行交易

下跌趋势反弹应作为反弹而非趋势突破进行交易

识别趋势突破作为它们拓展

规则

在长线组内的分离程度和性质决定了趋势的强弱

在短线组内的分离程度和性质决定了交易活动的性质。

两组移动平均线之间的分离程度和性质定义了趋势的特征。

黏合表示价格和价值一致。

两组同时黏合表示股票的重大重新估值, 以及趋势变化的可能性

依据长线组的均线方向进行交易

组之间的关系提供了有关趋势的性质和特征的必要信息。

不要将其用作均线交叉工具

优点

允许趋势环境的有效分析

改进了相应交易策略的选择

更好地理解趋势强度

有效评估非正常价格走势, 如探底回缩和尖顶

有效理解交易活动和行为



缺点