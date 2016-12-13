В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма. Несмотря на то, что оригинальная версия использует для расчетов ЕМА, в этом индикаторе мы можем выбрать, какую из средних использовать.



Описание оригинала (и правил его интерпретации):



GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™

Этот индикатор был разработан Дерилом Гуппи. Его полное описание находится в работе TREND TRADING. Индикатор предсказывает поведение трейдеров и инвесторов с использованием двух групп средних. Для идентификации точек согласия и несогласия, предшествующих значительным изменениям тренда, используются фрактальные повторности.

Применение

Применяется для понимания природы и характера тренда. Используется для оценки степени и масштабов торговой активности. Чрезмерная торговая активность может дестабилизировать сильные тренды. Анализ трендов позволяет более эффективно выбирать соответствующие торговые стратегии — такие, как торговлю на пробоях, следование за трендом и т.д. Может быть применен к торговле в обоих направлениях. Может использоваться во внутридневном трейдинге. Также используется для анализа стиля долгосрочных инвестиций.





Тактика

Присоединение к установившемуся тренду в точках слабости цены

Присоединение к установившемуся тренду на пробоях к новым максимумам

Торговля на пробоях с использованием длительных спадов и отскоков

Торговля на длительных отрицательных ралли предпочтительнее, чем на изменении тренда

Ранее распознавание изменения тренда

Правила

Степень и характер разделения поведения групп в долгосрочной перспективе определяет силу и слабость тренда

Степень и характер разделения групп в краткосрочной перспекитве определяет характер торговой активности.

Степень и характер разделения между двумя группами скользящих средних определяет характер тренда.

Сжатия показывают "согласие" между ценой и объемами.

Одновременное сжатие обеих групп сигнализирует о сильной переоценке актива и - потенциально - о грядущей смене тренда.

Торговля в направлении долгосрочной группы скользящих средних.

Соотношения между группами дают важную информацию о природе и характере тренда.

Не используйте как инструмент интерпретации пересечения скользящих средних.

Преимущества

Позволяет эффективно анализировать окружающую среду для тренда.

Позволяет выбирать подходящие торговые тактики.

Лучшее понимание силы тренда.

Эффективная оценка необычных ценовых дивижений, таких, как пики и провалы.

Эффективное понимание торговой активности и поведения трейдеров и инвесторов.



Недостатки