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Guppy MMA - индикатор для MetaTrader 5
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В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма. Несмотря на то, что оригинальная версия использует для расчетов ЕМА, в этом индикаторе мы можем выбрать, какую из средних использовать.
Описание оригинала (и правил его интерпретации):
GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™
Этот индикатор был разработан Дерилом Гуппи. Его полное описание находится в работе TREND TRADING. Индикатор предсказывает поведение трейдеров и инвесторов с использованием двух групп средних. Для идентификации точек согласия и несогласия, предшествующих значительным изменениям тренда, используются фрактальные повторности.
Применение
Применяется для понимания природы и характера тренда. Используется для оценки степени и масштабов торговой активности. Чрезмерная торговая активность может дестабилизировать сильные тренды. Анализ трендов позволяет более эффективно выбирать соответствующие торговые стратегии — такие, как торговлю на пробоях, следование за трендом и т.д. Может быть применен к торговле в обоих направлениях. Может использоваться во внутридневном трейдинге. Также используется для анализа стиля долгосрочных инвестиций.
Тактика
-
Присоединение к установившемуся тренду в точках слабости цены
-
Присоединение к установившемуся тренду на пробоях к новым максимумам
-
Торговля на пробоях с использованием длительных спадов и отскоков
-
Торговля на длительных отрицательных ралли предпочтительнее, чем на изменении тренда
-
Ранее распознавание изменения тренда
Правила
-
Степень и характер разделения поведения групп в долгосрочной перспективе определяет силу и слабость тренда
-
Степень и характер разделения групп в краткосрочной перспекитве определяет характер торговой активности.
-
Степень и характер разделения между двумя группами скользящих средних определяет характер тренда.
-
Сжатия показывают "согласие" между ценой и объемами.
-
Одновременное сжатие обеих групп сигнализирует о сильной переоценке актива и - потенциально - о грядущей смене тренда.
-
Торговля в направлении долгосрочной группы скользящих средних.
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Соотношения между группами дают важную информацию о природе и характере тренда.
-
Не используйте как инструмент интерпретации пересечения скользящих средних.
Преимущества
-
Позволяет эффективно анализировать окружающую среду для тренда.
-
Позволяет выбирать подходящие торговые тактики.
-
Лучшее понимание силы тренда.
-
Эффективная оценка необычных ценовых дивижений, таких, как пики и провалы.
-
Эффективное понимание торговой активности и поведения трейдеров и инвесторов.
Недостатки
-
Неэффективно для активов, находящихся в боковике
-
Не может быть применен ко всем трендовым активам
-
Не может быть использован как сигнал пересечения скользящих средних
Окраска для промежуточных значений осуществляется автоматически, поэтому фактическое количество параметров невелико, и индикатор прост в использовании.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16711
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