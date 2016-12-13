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Индикаторы

Guppy MMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма. Несмотря на то, что оригинальная версия использует для расчетов ЕМА, в этом индикаторе мы можем выбрать, какую из средних использовать.

Описание оригинала (и правил его интерпретации):

GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™

Этот индикатор был разработан Дерилом Гуппи. Его полное описание находится в работе TREND TRADING. Индикатор предсказывает поведение трейдеров и инвесторов с использованием двух групп средних. Для идентификации точек согласия и несогласия, предшествующих значительным изменениям тренда, используются фрактальные повторности.

Применение

Применяется для понимания природы и характера тренда. Используется для оценки степени и масштабов торговой активности. Чрезмерная торговая активность может дестабилизировать сильные тренды. Анализ трендов позволяет более эффективно выбирать соответствующие торговые стратегии — такие, как торговлю на пробоях, следование за трендом и т.д. Может быть применен к торговле в обоих направлениях. Может использоваться во внутридневном трейдинге. Также используется для анализа стиля долгосрочных инвестиций.


Тактика

  • Присоединение к установившемуся тренду в точках слабости цены

  • Присоединение к установившемуся тренду на пробоях к новым максимумам

  • Торговля на пробоях с использованием длительных спадов и отскоков

  • Торговля на длительных отрицательных ралли предпочтительнее, чем на изменении тренда

  • Ранее распознавание изменения тренда

 

Правила

  • Степень и характер разделения поведения групп в долгосрочной перспективе определяет силу и слабость тренда

  • Степень и характер разделения групп в краткосрочной перспекитве определяет характер торговой активности.

  • Степень и характер разделения между двумя группами скользящих средних определяет характер тренда.

  • Сжатия показывают "согласие" между ценой и объемами.

  • Одновременное сжатие обеих групп сигнализирует о сильной переоценке актива и - потенциально - о грядущей смене тренда.

  • Торговля в направлении долгосрочной группы скользящих средних.

  • Соотношения между группами дают важную информацию о природе и характере тренда.

  • Не используйте как инструмент интерпретации пересечения скользящих средних.

 

Преимущества

  • Позволяет эффективно анализировать окружающую среду для тренда.

  • Позволяет выбирать подходящие торговые тактики.  

  • Лучшее понимание силы тренда.

  • Эффективная оценка необычных ценовых дивижений, таких, как пики и провалы.

  • Эффективное понимание торговой активности и поведения трейдеров и инвесторов.

 

Недостатки

  • Неэффективно для активов, находящихся в боковике

  • Не может быть применен ко всем трендовым активам

  • Не может быть использован как сигнал пересечения скользящих средних

Окраска для промежуточных значений осуществляется автоматически, поэтому фактическое количество параметров невелико, и индикатор прост в использовании.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16711

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