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Round Price - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием для расчета основного уровня не одной из встроенных средних, а Т3, а не одной из встроенных средних. Индикатор может быть использован так же, как и любые другие "Конверты". Нужно помнить только, что "Конверты" рассчитываются в пунктах, а не в пипсах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16703
Pivot Points
Индикатор Pivot Point с добавлением 4 способов расчета точек разворота.Stochastic RSI
Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.
Guppy MMA
В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.Double Stochastic
Индикатор Стохастик "с изюминкой": сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.