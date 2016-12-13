Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием для расчета основного уровня не одной из встроенных средних, а Т3, а не одной из встроенных средних. Индикатор может быть использован так же, как и любые другие "Конверты". Нужно помнить только, что "Конверты" рассчитываются в пунктах, а не в пипсах.





