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Индикаторы

Round Price - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2756
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Вариация на тему T3, сделанная в виде конвертов, с использованием для расчета основного уровня не одной из встроенных средних, а Т3, а не одной из встроенных средних. Индикатор может быть использован так же, как и любые другие "Конверты". Нужно помнить только, что "Конверты" рассчитываются в пунктах, а не в пипсах.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16703

Pivot Points Pivot Points

Индикатор Pivot Point с добавлением 4 способов расчета точек разворота.

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия имеет 6 подтипов, в зависимости от того, как индикатор вычисляется.

Guppy MMA Guppy MMA

В индикатор добавлены обновления и опция мультитаймфрейма.

Double Stochastic Double Stochastic

Индикатор Стохастик "с изюминкой": сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него.